Симферополь, , 12:08 — REGNUM Материалы уголовного дела в отношении одного из охранников концентрационного лагеря Треблинка, организованного нацистами на территории Польши, рассекретило Управление ФСБ по Крыму и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности».

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Речь идёт о Фёдоре Федоренко, уроженце Джанкоя, который в 1941 года сдался немцем. После обучения в школе вахманов в 1942 году он был направлен охранником в Треблинский лагерь смерти. Там он «дослужился» до помощника командира взвода. Рассекреченные материалы уголовного дела содержат, в частности, показания других охранников лагеря. В них указывается, что «Чёрный Фёдор» (такую кличку он получил в лагере) лично принимал участие в истязаниях и расстрелах мирных жителей.

«Ежедневно на станцию Треблинка на истребление приходило два — три эшелона смертников. Каждый эшелон состоял из 60 вагонов. Во второе отделение «лагеря смерти» эшелоны поставлялись в три приема. Через каждые полчаса подгонялись по 20 вагонов», — приводятся показания одного из охранников.

Федоренко после поражения нацистов удалось бежать, долгие годы по поддельным документам он проживал в США, однако позже был экстрадирован. Суд над ним состоялся в Симферополе в 1986 году.

«Управлением подготовлены к передаче в Государственный архив Республики Крым копии архивных документов в отношении нацистского преступника Федоренко Федора Демьяновича, а также других пособников нацистов, совершивших преступления в отношении мирных граждан в концлагере Треблинка на территории Польши», — приводит Крыминформ слова официального представителя УФСБ по Крыму и Севастополю Елены Варламовой.