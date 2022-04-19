Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Количество безработных в Ленинградской области выросло за две последние недели, при этом уровень безработицы в регионе остается прежним, на отметке 0,4%, сообщила 19 апреля председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Безработный, безработица, биржа труда Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам чиновницы, несмотря на события последних двух месяцев, ситуация на рынке труда Ленобласти продолжает оставаться стабильной. С начала текущего года в регионе снизился уровень безработицы, а количество вакансий выросло.

«Ситуация пока стабильная. То что касается численности безработных, мы немного выросли, буквально за последние две недели. На сегодняшний день у нас стоит на учете 4196 безработных граждан (по данным на 1 февраля 2022 на учете состояло 3,6 тыс. Безработных, — прим. ред.). Уровень безработицы остается прежним — 0,4%», — рассказала Алла Астратова.

Она уточнила, что в настоящий момент в регионе находятся в простое или на неполном рабочем дне 40 предприятий (всего в регионе 33 тыс. предприятий), где официально и по договорам работают 15,7 тыс. человек. Что касается роста числа безработных, то он произошел за счет жителей близлежащих к Петербургу районов Ленобласти.

«Увеличилось количество обращений людей, которые работали на предприятиях Санкт-Петербурга», — добавила спикер, уточнив, что у каждого района Ленобласти — своя специфика.

Так, в отдаленных районах региона и в городах Сланцы, Подпорожье, Волосово, Лодейное Поле отмечается наибольшее количество безработных. В близлежащих районах к Петербургу — Тосно, Гатчина, Всеволожск — наоборот, уровень безработицы ниже, кроме того, достаточно большое количество людей оттуда работают в Санкт-Петербурге.

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