Стокгольм, 19 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Согласно отчету Шведского агентства по делам молодежи и гражданского общества (MUCF), многие молодые люди, которые принадлежат к ЛГБТ-движению в Швеции, подвергаются давлению со стороны окружающих, которые принуждают их сменить сексуальную ориентацию. Об этом 18 апреля сообщил телеканал SVT.

fsHH ЛГБТ

«Это может привести к серьезным психическим заболеваниям и суициду», — отметила Ульрика Вестерлунд, которая была одной из некоторых, кто составлял отчет.

Чаще всего давление исходит от других молодых людей или членов семьи ЛГБТ-молодежи.

В отчете выделены три типа давления на молодых людей: физическое насилие (нападение, ограничение доступа к еде), сексуальное насилие (брак по принуждению, харассмент) и психологическое насилие (строгий контроль, явные или скрытые угрозы, социальная изоляция, словесные оскорбления).