Восточный Иерусалим, 19 апреля 2022, 12:13 — REGNUM Подразделения Израильской полиции МАГАВ применили специальные средства при разгоне молящихся в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Об этом 19 апреля сообщает информационное агентство Al-Quds.
По данным журналистов, утром 19 апреля полиция оцепила молельный зал мечети, после чего потребовала от собравшихся мусульман немедленно покинуть район Храмовой горы. По отказавшимся покинуть мечеть якобы был применён слезоточивый газ и резиновые пули.
Отмечается, что в район Храмовой горы прибывают дополнительные силы полиции, которые оцепили вход в мечеть Аль-Акса. В то же время, к мечети стягиваются группы палестинских демонстрантов.
Накануне вечером территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны движения ХАМАС. В ответ на обстрел ВВС Израиля нанесли удар по городу Хан-Юнис.