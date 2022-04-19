Восточный Иерусалим, Палестина, 19 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Подразделения Израильской полиции МАГАВ применили специальные средства при разгоне молящихся в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Об этом 19 апреля сообщает информационное агентство Al-Quds.

Gov.il Полиция Израиля

По данным журналистов, утром 19 апреля полиция оцепила молельный зал мечети, после чего потребовала от собравшихся мусульман немедленно покинуть район Храмовой горы. По отказавшимся покинуть мечеть якобы был применён слезоточивый газ и резиновые пули.

Отмечается, что в район Храмовой горы прибывают дополнительные силы полиции, которые оцепили вход в мечеть Аль-Акса. В то же время, к мечети стягиваются группы палестинских демонстрантов.

Накануне вечером территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны движения ХАМАС. В ответ на обстрел ВВС Израиля нанесли удар по городу Хан-Юнис.