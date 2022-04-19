Ставрополь, , 12:06 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провёл 18 апреля совещание по реализации «прорывных» проектов в Северо-Кавказском федеральном округе. Участвующие в нем главы субъектов округа представили обновлённый перечень предложений. Всего в список вошли 35 проектов, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

Их общая стоимость составляет около 1,7 трлн рублей. Предполагается, что при реализации проектов будет создано до 80 тыс. рабочих мест. Среди всех проектов, включенных в список «прорывных», 20 — находятся в предпроектной стадии. По восьми проектам готовятся проектно-изыскательские работы, а на семи объектах уже ведутся строительно-монтажные работы.

Из проблем, с которыми могут столкнуться власти регионов СКФО при реализации прорывных проектов, названы повышение стоимости импортных материалов и оборудования из-за санкций Запада, а также сложности с логистикой. К удорожанию проектов могут привести и кредитные расходы. В силу этого правительство рассмотрит возможность выделения дополнительного финансирования для субсидирования процентной ставки по кредитам, подчеркнул вице-премьер.

«Ключевая задача – понять, где требуется помощь и перенастройка существующих механизмов», — цитирует Новака пресс-служба правительства РФ