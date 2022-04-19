Ставрополь, 19 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провёл 18 апреля совещание по реализации «прорывных» проектов в Северо-Кавказском федеральном округе. Участвующие в нем главы субъектов округа представили обновлённый перечень предложений. Всего в список вошли 35 проектов, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Их общая стоимость составляет около 1,7 трлн рублей. Предполагается, что при реализации проектов будет создано до 80 тыс. рабочих мест. Среди всех проектов, включенных в список «прорывных», 20 — находятся в предпроектной стадии. По восьми проектам готовятся проектно-изыскательские работы, а на семи объектах уже ведутся строительно-монтажные работы.

Из проблем, с которыми могут столкнуться власти регионов СКФО при реализации прорывных проектов, названы повышение стоимости импортных материалов и оборудования из-за санкций Запада, а также сложности с логистикой. К удорожанию проектов могут привести и кредитные расходы. В силу этого правительство рассмотрит возможность выделения дополнительного финансирования для субсидирования процентной ставки по кредитам, подчеркнул вице-премьер.

«Ключевая задача – понять, где требуется помощь и перенастройка существующих механизмов», — цитирует Новака пресс-служба правительства РФ