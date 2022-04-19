Луганск, 19 апреля 2022, 12:06 — REGNUM В селе Цуповка Харьковской области предотвращена диверсия. Об этом 19 апреля сообщили в Министерстве внутренних дел ЛНР.
В ведомстве рассказали, что в селе Цупока удалось предотвратить диверсию, целью которой была дискредитация российских военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ предупредили о готовящейся провокации в Одесской области. По информации министерства, переодетые в форму российских военнослужащих сотрудники СБУ планируют демонстративно расстрелять мирное население.