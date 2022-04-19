Луганск, 19 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В селе Цуповка Харьковской области предотвращена диверсия. Об этом 19 апреля сообщили в Министерстве внутренних дел ЛНР.

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В ведомстве рассказали, что в селе Цуповка удалось предотвратить диверсию, целью которой была дискредитация российских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ предупредили о готовящейся провокации в Одесской области. По информации министерства, переодетые в форму российских военнослужащих сотрудники СБУ планируют демонстративно расстрелять мирное население.