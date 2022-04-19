Токио, 19 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси призвал страны G20 усилить давление на Россию.

Mofa.go.jp Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси

«В рамках G20 мы призываем вовлечённые страны, начиная с членов Группы семи, к оказанию давления на Россию единым мировым сообществом», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что власти страны опасаются, что введенные против России санкции отрицательно повлияют на состояние японских граждан и бизнеса.

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