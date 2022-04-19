Стокгольм, , 12:19 — REGNUM В годы Холодной войны на территории Швеции были созданы огромные запасы продовольствия, на случай если противостояние между двумя блоками стран в Европе перерастет в открытую фазу. Однако в свете последних событий на территории Украины вопрос о продовольственной безопасности Швеции вновь становится актуальным. Об этом 19 апреля сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Если вблизи Швеции разразится война, скажем лет через пять, как изменится наш рацион питания?» — спросил журналист исследователя из Института оборонных исследований Камиллу Эрикссон.

«В таком случае нам, скорее всего, удастся поддерживать производство зерна. Нам придется, наверное, потреблять больше зерновых культур. Больше надо будет есть каш, наши блюда не будут уже такими замысловатыми. Поросята и куры потребляют корма, которые как раз и состоят из зерновых и питательным протеинами посевами, которые люди тоже употребляют», — ответила Эрикссон.

«Что будет если Швеция подвергнется хакерской атаке и магазины, скажем в течения месяца не смогут принимать платежи?» — спросил журналист.

«Я думаю, что в таком случае наш рацион никак не изменится», — ответила ученый.