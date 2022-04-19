Благовещенск, , 12:38 — REGNUM Житель столицы Амурской области обвиняется в уклонении от призыва на военную службу. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Военнослужащие Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Амурчанин получил повестку о годности к военной службе в декабре 2021 года, но не пришёл в военкомат. Требование военкомата о призыве на военную службу он проигнорировал, тем самым нарушив федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Расследование по делу завершено и направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в отношении 20-летнего жителя Марий Эл возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Молодой человек заключен под стражу.