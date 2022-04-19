Стокгольм, , 12:15 — REGNUM Финансовая политика Швеции, положения которой были представлены в весеннем законопроекте по изменению бюджета на 2022 год, можно считать весьма экспансивной. Об этом 19 апреля в эфире телеканала SVT заявил экономист Ларс Калмфорс.

Стокгольм, Швеция

Объясним, что осенью каждого года в Швеции принимается законопроект по бюджету на следующий финансовый год. Затем, после того как бюджет начинает реализовываться, правительство Швеции и оппозиция вносят весенние законопроекты по изменению бюджета. Как правило, основная борьба за бюджет и размер вливаний разворачивается осенью, поскольку традиционно весенние законопроекты вносят лишь некие коррективы в уже исполняемый бюджет.

Однако Калмфорс обращает внимание, что со времени пандемии коронавируса шведские политики стали представлять все более и более обширные весенние бюджеты.

«Похоже, что партии уже привыкли постоянно иметь возможность представлять весенние бюджеты, где заложены существенные изменения», — отметил экономист.

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