Красногорск, 19 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 149 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 19 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 944 272 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 966 953.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 19 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 7 человек.