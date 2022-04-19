Липецк, 19 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Представители Липецкой области в Совете Федерации РФ и члены их семей отчитались о доходах за 2020 год. Сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном портале СФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Максим Кавджарадзе заработал за 2021 год 5 млн 672 тыс. 695 рублей. Ему принадлежит квартира площадью 37,80 кв. метра. Доходы Кавджарадзе сохранились на уровне 2020 года, список недвижимости за год не изменился.

Оксана Хлякина задекларировала доход в 3 млн 61 тыс. 298 рублей, её супруг – 776 тыс. 795 рублей. Сенатору принадлежит квартира, гараж и автомобиль Toyota МХАА54L, её супругу – земельный участок, жилой дом, доля квартиры и гараж. В пользовании у семьи сенатора находится земельный участок, жилой дом и квартира.