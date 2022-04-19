Джакарта, , 12:03 — REGNUM Председатель комитета по борьбе с коронавирусом и восстановлению национальной экономики Аирлангга Хартарто считает, что число жителей, которые отправятся навестить родственников в другие регионы в праздник Лебаран, достигнет 14 миллионов человек, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта. Индонезия (сс) Mufid Afif

«Только из региона Джабодетабек уедут 14 миллионов человек. Больше всего жителей уезжает в провинцию Центральная Ява», — заявил Аирлангга Хартарто.

Регион Джабодетабек включает в себя Джакарту, Богор, Депок, Тангеран и Бекаси.

Ранее президент Джоко Видодо выразил надежду, что после возвращения домой в Курбан-байрам (Лебаран) не будет всплеска заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что решение об изменении статуса пандемии по коронавирусу в Индонезии принимает президент.

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