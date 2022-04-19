Москва, , 12:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский постоянно меняет свою точку зрения. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, обсуждать заявления и комментировать слова Зеленского всерьёз нельзя, потому он постоянно меняет свою точку зрения.

«Запад воспользовался Зеленским против России, чтобы игнорировать минские соглашения», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что российские войска якобы «начали битву за Донбасс».

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