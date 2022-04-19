Москва, 19 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно меняет свою точку зрения. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По его мнению, обсуждать заявления и комментировать слова Зеленского всерьёз нельзя, потому он постоянно меняет свою точку зрения.

«Запад воспользовался Зеленским против России, чтобы игнорировать минские соглашения», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что российские войска якобы «начали битву за Донбасс».

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