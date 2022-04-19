Кишинёв, , 12:03 — REGNUM У Молдавии нет исправных истребителей, которые можно передать Украине. Об этом заявил депутат молдавского парламента от пропрезидентской партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой.

МиГ-29 (сс) Tim Felce (Airwolfhound)

Он прокомментировал сообщения в украинских СМИ, что Кишинёв отказал Киеву в просьбе представить шесть самолётов МИГ-29. Депутат отметил, что они не поднимались в воздух на протяжении 30 лет.

«Эти самолёты нужно ремонтировать три года, чтобы они могли работать. Считаю, что вопрос на самом деле несерьёзный», — сказал Нантой.

Напомним, ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, комментируя скандал с истребителями, заявила, что оружие киевскому режиму должны поставлять более обеспеченные страны. Был ли запрос из Киева по истребителям, она отказалась говорить.