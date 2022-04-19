В Туве ищут водителя, скрывшегося после наезда на ребёнка
Кызыл, 19 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Туве правоохранители ищут водителя, который скрылся с места наезда на 9-летнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, инцидент произошёл вечером 16 апреля в Кызыле.
По данным ведомства, водитель на неизвестной машине, предположительно белого цвета, сбил девочку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После чего виновник скрылся с места происшествия.
«В результате происшествия в детское хирургическое отделение Республиканской больницы №1 госпитализирована доставлена 9-летняя девочка, у которой диагностирована тупая травма живота», — отметили в ведомстве.
Стражи порядка призвали позвонить в полицию очевидцев происшествия. Анонимность гражданам гарантируется.