Кызыл, 19 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Туве правоохранители ищут водителя, который скрылся с места наезда на 9-летнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, инцидент произошёл вечером 16 апреля в Кызыле.

МВД Тувы На месте происшествия. Кызыл

По данным ведомства, водитель на неизвестной машине, предположительно белого цвета, сбил девочку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После чего виновник скрылся с места происшествия.

«В результате происшествия в детское хирургическое отделение Республиканской больницы №1 госпитализирована доставлена 9-летняя девочка, у которой диагностирована тупая травма живота», — отметили в ведомстве.

Стражи порядка призвали позвонить в полицию очевидцев происшествия. Анонимность гражданам гарантируется.