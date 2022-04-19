Белгород, , 12:10 — REGNUM В Белгородской области за истекшие сутки выписаны с выздоровлением 57 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

Анализы Gov-murman.ru

С начала пандемии в Белгородской области выявлено 128 873 носителя коронавируса. Завершили лечение 125 593 жителя. В стационарах находятся 347 пациентов, ещё 723 – получают амбулаторную помощь. От осложнений при инфекции скончались 2 210 человек.

Двукратные прививки против COVID-19 сделали 994 663 жителя, всего на вакцинацию подано 1 096 933 заявки.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 37 человек с подтверждённым коронавирусом.