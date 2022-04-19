Москва, 19 апреля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В планы России не входит смена режима на Украине, сообщил 19 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

В интервью India Today он рассказал, что Москва не ставит задачу смены режима на Украине в ходе военной специальной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров ответил на вопрос о возможностях использования ядерного оружия на Украине. По его словам, на текущей стадии Россия рассматривает опцию обычных вооружений.