Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Дре Лондон, менеджер американского хип-хоп-исполнителя Post Malone (Остин Пост), сообщил, что предстоящий альбом артиста Twelve Carat toothache выйдет в следующем месяце. Об этом 18 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Post Malone Скриншот YouTube

В январе 2021 года Post Malone сообщил, что продолжение его альбома 2019 года Hollywood’s Bleeding будет называться Twelve Carat toothache. Ноябрьский сингл One Right Now с участием The Weeknd (Абдель Тесфайе) стал первой песней из этой пластинки.

Ранее на этой неделе менеджер артист Дре Лондон поделился в социальных сетях новостями о новом альбоме. Дре Лондон написал: «Результаты или оправдания — выбирай свою сторону! Альбом Post Malone выходит в следующем месяце! Чего вы хотите в жизни — результатов или оправданий!!!».

