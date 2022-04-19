Москва, , 11:59 — REGNUM В удовлетворении иска Министерства обороны России к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» арбитражем Москвы отказано. В споре речь шла о взыскании 10,744 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В иске отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд», — отмечается в результативной части судьи Куклиной.

Ранее к материалам дела приобщили отзыв на иск с контррасчётом к нему, а также расчёт исковых требований с учётом срока исковой давности и моратория. Истец между тем ходатайствовал об отложении судебного разбирательства для проверки контррасчёта ответчика.

Спор слушался с сентября 2021 года.

Напомним, в феврале 2022 года суд уже отклонил один иск к авиаторам — авиакомплексу имени Ильюшина. Речь шла о сумме в 226,3 млн рублей. В основе спора был контракт от 2012 года на изготовление и поставку военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А. Решение оспаривается, заседание назначено на 24 мая.