Кемерово, 26 декабря, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Полицейские в Кемеровской области наградили молодого человека, задержавшего грабителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

В конце ноября Марк Клещ увидел из квартиры, как неизвестный мужчина напал на пенсионерку и отобрал у неё сумку. Выбежав из дома, он догнал злоумышленника и удерживал его до прибытия правоохранителей. У него были изъяты похищенные у женщины 40 тыс. рублей.

Начальник управления МВД России по Кемерово Владимир Шкурко поблагодарил сознательного горожанина, вручил ему благодарственное письмо и подарок. Сама пенсионерка со слезами на глазах выразила надежду, что «таких Марков» будет больше.

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