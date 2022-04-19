Москва, 19 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Второй список погибших в ходе боевых действий военных украинских войск опубликовало 19 апреля Минобороны России.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

«Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027) (по состоянию на 29 марта 2022 года)», — говорится в сообщении.

При этом в обнародованных документах содержатся данные о раненых, погибших и покончивших с собой военнослужащих ВСУ, а также обстоятельства их гибели и места захоронения.

Также в указанных списках сообщается о 15 погибших, 55 раненых и большом числе дезертиров – 57 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооружённые силы РФ используют на Украине только обычные вооружения.