Казань, , 12:33 — REGNUM В Татарии следователи проверяют сообщение об оставлении матерью на улице в Казани 10-месячной дочки. Публикации об этом появились в средствах массовой информации.

Младенец Pexels.com

По данным следственного управления СКР по РТ, в Казани нетрезвая женщина оставила 10-месячную дочку у одного из домов по улице Белинского и ушла. Младенец при этом находился в переноске без шапки и обуви. Прохожие занесли ребенка в магазин, после чего за девочкой вернулась мать.

ИА REGNUM напоминает, днем 21 февраля в города Набережные Челны прохожие обнаружили замерзающую трехлетнюю девочку рядом с лежащей в снегу пьяной женщиной и вызвали экстренные службы.

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