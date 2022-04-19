Новосибирск, , 11:57 — REGNUM В Новосибирской области в 2022 году будет допускаться будет допускаться 100%-я заполняемость детских летних лагерей. Кроме того, упростится режим пребывания.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В текущем году 60 стационарных и шесть палаточных лагерей готовятся к летним заездам. В настоящее время идет активная подготовительная работа: комплектация штата обслуживающего персонала и сертификация вожатых, ремонтные работы, приобретение необходимого оборудования, проверка исправности систем видеонаблюдения, проведение аккарицидных обработок территорий», — рассказала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

Летняя оздоровительная кампания в Новосибирской области стартует 1 июня – в 2022 году в ней примут участие более 115 тысяч детей.