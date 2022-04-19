Ярославль, 19 апреля 2022, 11:55 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев впервые выступил в Ярославской областной думе с отчетом о работе правительства региона в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В первую очередь Михаил Евраев рассказал о социально-экономическом развитии области в прошлом году.
Михаил Евраев отметил, что в прошлом было отремонтировано свыше 240 километров дорог, построено 158 многоквартирных домов общей площадью 760 тысяч квадратных метров. Более полутора тысяч человек смогли переехать из аварийного жилья.
Под контролем областного правительства продолжено строительство хирургического корпуса областной онкобольницы, детской поликлиники в Ярославле при клинической больнице №2, разработан проект детской поликлиники в Рыбинске. В прошлом году открылись шесть новых детских садов, новая школа в Ярославле, параллельно началось строительство ещё трех школ.
Также правительством области были выделены средства на создание спортивных объектов, сданы физкультурно-оздоровительные комплексы в Рыбинске, в поселке Красные Ткачи Ярославского района, реконструирован стадион «Сатурн».
Все меры социальной поддержки с 1 января проиндексированы на 5,9%. Мера затронула более 300 тысяч жителей региона, это ветераны труда, труженики тыла, малоимущие семьи с детьми. Также выросла на 5,9% зарплата работников бюджетной сферы, не попадающих под действие указов Президента Российской Федерации.
С полной версией отчёта врио губернатора можно ознакомиться на официальном портале органов исполнительной власти.
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