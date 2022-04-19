Ярославль, , 11:55 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев впервые выступил в Ярославской областной думе с отчетом о работе правительства региона в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Евраев Правительство Ярославской области

В первую очередь Михаил Евраев рассказал о социально-экономическом развитии области в прошлом году.

«Предыдущим составом Правительства и губернатором Дмитрием Мироновым совместно с депутатским корпусом была проделана большая работа. Ярославская область входит в число наиболее привлекательных регионов России для развития бизнеса. Инвестиции выросли на 12,4%, объем их составил почти 110 млрд рублей, — рассказал Михаил Евраев. — Индекс промышленного производства по итогам 2021 года составил 106,8% относительно 2020-го. В области запустили девять новых производств, в частности, в Ростове во время пандемии организовали выпуск вакцин «Спутник». Создано больше тысячи новых рабочих мест, уровень безработицы снизился, средняя заработная плата выросла на 9,3% и составила более 41 тысячи рублей».

Михаил Евраев отметил, что в прошлом было отремонтировано свыше 240 километров дорог, построено 158 многоквартирных домов общей площадью 760 тысяч квадратных метров. Более полутора тысяч человек смогли переехать из аварийного жилья.

«Бюджетный год был закончен с профицитом, который составил 4,3 млрд рублей, — сказал Михаил Евраев. — Областной бюджет сохранил социальную направленность. 66% расходов было направлено на здравоохранение, образование, культуру, социальную поддержку, физическую культуру и спорт.

Под контролем областного правительства продолжено строительство хирургического корпуса областной онкобольницы, детской поликлиники в Ярославле при клинической больнице №2, разработан проект детской поликлиники в Рыбинске. В прошлом году открылись шесть новых детских садов, новая школа в Ярославле, параллельно началось строительство ещё трех школ.

Также правительством области были выделены средства на создание спортивных объектов, сданы физкультурно-оздоровительные комплексы в Рыбинске, в поселке Красные Ткачи Ярославского района, реконструирован стадион «Сатурн».

«В любые времена важно поддержать людей, — отметил Михаил Евраев. — В социальной сфере наша забота должна работать по максимуму. В 2021 году были выполнены все социальные обязательства. Почти 500 тысяч жителей области получили 65 видов выплат. Это региональные и федеральные пособия и компенсации».

Все меры социальной поддержки с 1 января проиндексированы на 5,9%. Мера затронула более 300 тысяч жителей региона, это ветераны труда, труженики тыла, малоимущие семьи с детьми. Также выросла на 5,9% зарплата работников бюджетной сферы, не попадающих под действие указов Президента Российской Федерации.

С полной версией отчёта врио губернатора можно ознакомиться на официальном портале органов исполнительной власти.

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