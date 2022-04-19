Москва, 19 апреля 2022, 11:54 — REGNUM Украинские боевики усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, поэтому у России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР. Об этом 19 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.