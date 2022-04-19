Москва, 19 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Украинские боевики усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, поэтому у России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР. Об этом 19 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Украинская армия значительно усилила обстрелы республик в нарушение всех режимов прекращения огня, у нас не было выбора, кроме как признать их, подписать договор о взаимопомощи в ответ на их просьбу и направить свои военные силы как часть военной операции с целью защиты жизней», — сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.