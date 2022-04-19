Воронеж, 19 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Воронежской области за сутки поступили 54 человека, данные на 19 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 18 апреля, сообщалось о 34 госпитализированных.

Коронавирус

Подтверждено в регионе 303 новых случая заражения коронавирусом, что на 13 случаев меньше, чем накануне. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 335 человек. Скончались три ковид-пациента.

В общей сложности за период пандемии в Воронежской области официально подтверждено 377 290 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 365 009 человек. Скончались от осложнений на фоне инфекции 8 175 воронежцев.