Москва, 19 апреля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» поможет улучшить комфорт горнолыжников, отдыхающих в горном кластере Сочи. Использование нескольких видов транспорта для того, чтобы перебраться с одного курорта на другой остается в прошлом. Принято решение о внедрении единого ски-пасса, заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по развитию экотуризма с участием министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, администрации города Сочи, инвесторов и других заинтересованных сторон.

Красная-поляна.рф Отдых в горах

Координация этой работы поручена корпорации «Туризм. рф».

«Система единого ски-пасса, которую поддержали все инвесторы, гарантирует туристу три ключевые вещи — удобство, доступность и безопасность. В настоящее время проблему составляет недостаточность транспортного сообщения и пешей логистики. Важно ускорить создание соответствующей инфраструктуры, чтобы гостям было комфортно перемещаться на наших горнолыжных курортах.

А также обеспечить доступность тарифов на услуги и безопасность пребывания туристов, особенно, если речь идет о детях. Считаю, что единый ски-пасс на всей территории горного кластера Сочи должен быть увязан с перспективными планами развития», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Ключевые инвесторы курортов, в свою очередь, поддержали инициативу по развитию транспортной логистики между курортами по программе единый ски-пасс. На Петербургском международном экономическом форуме планируется подписание соглашений, которые зафиксируют эти договоренности.

Вице-премьер правительства отметил, что к данной системе должны подключиться не только действующие курорты, но и вновь создаваемые.

«Создаваемый курорт «Долина Васта» будет расположен следом за «Розой Хутор». По мере развития это будет единый туристический проект, что в дальнейшем приведет к созданию единого ски-пасса с другими курортами Красной Поляны. Это не просто идея — это конкретная задача, которая уже сейчас решается в рамках существующих курортов.

Цель проекта — привлечение дополнительных туристов, использование отличной инфраструктуры, которая была создана для олимпийского года. Все это работает и должно работать еще лучше», — считает генеральный директор ООО «Васта Дискавери» Сергей Бачин.

По словам генерального директора НАО «Красная поляна» Андрея Круковского, единый ски-пасс, как билет создан два года назад, но не пользуется большим спросом, потому что технологически курорты между собой не соединены. Для перемещения между курортами гости пользуются автобусами или такси.

«Основной акцент — нахождение возможности, как мы можем реально соединить курорты», — пояснил он.

Управляющий горно-туристическим центром «Газпром» Эдуард Троянов отметил, что уже ведется совместная работа с администрацией Сочи по развитии единого ски-пасса с соблюдением всех действующих и перспективных норм экологического и природоохранного законодательства.

Для удобства туристов уже увеличено количество рейсов бесплатного шаттла и сформировано удобное автобусное расписание. В будущем планируется создать сеть соединительных канатных дорог между курортами, полномасштабный запуск которой запланирован на 2025 год. Также разрабатывается проект единой пешеходной зоны между тремя курортами, жд-вокзалом и поселком Красная Поляна.

Генеральный директор Корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов отметил, что единый ски-пасс существенно влияет на передвижение туристов между курортами.

«Необходима единая транспортная схема объединённого кластера, так как турист передвигается от курорта к курорту. Например, с «Красной Поляны» на «Розу Хутор», Газпром и обратно. И при этом он не загружает дорожную сеть. Нужно также предусмотреть пешеходные связи между курортами, автопарковки в нужном количестве. Мы понимаем, насколько это сложная работа. Готовы возглавить ее в части оценки потребности в обеспечивающей инфраструктуре туристических объектов горного кластера», — сказал он.

«В прошлый зимний сезон, если турист хотел прокатиться на трассах каждого из курортов, ему приходилось платить за это более 7000 рублей за весь день. Это дорого, даже в сравнении с зарубежными горнолыжными курортами. Если единый ски-пасс будет гораздо выгоднее по цене, тогда можно рассчитывать на повышение спроса», — отметили в пресс-службе Национального туроператора «АЛЕАН».

Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкинподдерживает коллег: «Здесь нужно действовать последовательно. Первый этап — это, конечно, введение единого ски-пасса, это чисто юридический вопрос о распределении доходов между курортами. Единый ски-пасс — это очень удобно, и его введение позволит снизить цены.

Объединив в 2018 году трассы, Сочи вышел на уровень ведущих европейских горнолыжных курортов, предоставляющих гостям различные варианты катания. Туристам в текущем горнолыжном сезоне доступны как более 170 км трасс по единому ски-пассу, так и билет, позволяющий кататься на одном из выбранных курортов.

Как сообщалоИА REGNUM, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства. Для этого будут развиваться туристические макротерритории, регионы разработают собственные туристические концепции.

К 2030 году в туристической отрасли России будут созданы 4,7 млн рабочих мест.