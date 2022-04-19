Сеул, , 11:53 — REGNUM В 2021 году в Южной Корее зафиксировали рост числа фишинговых атак. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Службы финансового мошенничества.

Мессенджер Kārlis Dambrāns

Согласно опубликованным данным, в прошлом году ущерб от мошенничества с использованием месседжеров составил 99,1 млрд вон (~$80,3 млн), что на 166% больше, чем в 2020 году.

Данный показатель равен 59% от общего ущерба от мошенничества в области информационных технологий в стране, который составил 168,2 млрд вон (~$135,8 млн).

По сравнению с 2020 годом общий ущерб от фишинговых атак сократился в годовом исчислении на 28,5%, а число пострадавших от рук мошенников — на 27,7%, до 13 204 человек.

В Службе финансового надзора отметили, что чаще всего жертвами мошенников становились люди в возрасте 40-59 лет, а также лица старше 60 лет.

Фишинг — это совокупность методов, позволяющих обмануть пользователя и заставить его раскрыть свой пароль, номер кредитной карты и другую конфиденциальную информацию. Чаще всего злоумышленники выдают себя за представителей известных организаций в электронных письмах или телефонных звонках.