Красногорск, 19 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 19 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 65 случаев меньше аналогичного показателя 18 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 214 человек, а днём ранее — у 396 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 8 640 новых случаев заражения коронавирусом.