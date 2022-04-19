Москва, 19 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ используют на Украине только обычные вооружения. Об этом 19 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

В интервью India Today министр рассказал, что Россия рассматривает возможность использования только обычных вооружений на Украине.

Также глава МИД России проинформировал, что Россия установит обстоятельства произошедшего в украинском городе Буча.