Москва, 19 апреля 2022, 11:51 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала исключение увертюры великого русского композитора Петра Чайковского «1812 год» из репертуара оркестра мексиканского штата Сакатекас. Она написала об этом 19 апреля в своем телеграм-канале.
«Интересно, до таблицы Менделеева скоро доберутся?», — сыронизировала она по поводу новости об исключении произведения Чайковского из репертуара оркестра в Мексике.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение увеличить добычу природного газа.