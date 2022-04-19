Оттава, , 11:51 — REGNUM Главным тренером сборной Канады по хоккею на чемпионате мира – 2022 будет Клод Жюльен. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба команды.

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В тренерский штаб Жюльена войдут Денис-Джозеф Смит и Андре Туриньи. Генеральным менеджером стал Шэйн Доан, помощником которого будет Рик Нэш.

Жюльен возглавлял сборную Канады на зимних Олимпийских играх в Пекине. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Швеции. С 2007 по 2014 год он работал в «Бостоне», с которым выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2010/11.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года в финских Хельсинки и Тампере.