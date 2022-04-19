Уфа, , 11:53 — REGNUM Советник главы администрации Уфы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Вадим Беляков написал заявление об увольнении. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации Уфы.

Увольнение Laborpains.org

Сообщается, что Беляков уволился по собственному желанию. В пресс-службе сообщили, что пока не известно, кто займет эту должность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что помощником главы Башкирии Радия Хабирова стал бывший министр природопользования и экологии региона Урал Искандаров.