Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ и полиции задержали горожанина по подозрению в незаконном обороте оружия. Подпольный оружейник ремонтировал сломанное оружие для последующей перепродажи.

janmarcust Оружие

57-летний ростовчанин занимался ремонтом оружия в двух принадлежащих ему гаражных боксах. В ходе обысков по месту жительства и в гаражах были обнаружены и изъяты автомат, винтовка и около 140 патронов разного калибра, пишет телеграм-канал «Чё по Ростову?».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия».