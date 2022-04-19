* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 19 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Информационное агентство Исламского государства «Амак» выпустило видео, в котором утверждается, что «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане) выпустило «десять ракет «Катюша» по «узбекским правительственным силам в Тирмезе». В дополнение к видео «Амак» также опубликовало фотографию боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который, по его словам, был ответственен за запуск ракет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На этом видео ракетная установка стреляет из неизвестной горной местности. Поэтому, неясно, откуда именно были выпущены ракеты по Термезу.

Ранее местные источники в Мазари-Шарифе утверждали, что 18 апреля около 10 часов утра по узбекской территории были нанесены удары из шести тяжелых орудий. Согласно этим источникам, стрельба велась из портового города Хайратон.

Фрэн Джеффри, директор Мэдистонского центра международных отношений, также заявила в Твиттере со ссылкой на «заслуживающие доверия местные источники», что нападение произошло в районе Хайратона.

Если узбекские официальные лица подтвердят обстрел, это будет уже второй сосед Афганистана, который обвинит «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что он не сдержал своих обещаний о том, что не позволит террористическим группировкам действовать против соседних стран с территории Афганистана.

За последние несколько месяцев боевики «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), группировки, союзной афганским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), неоднократно атаковали пакистанские силы с территории Афганистана.

Правительство Пакистана призывает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановить атаки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не предпринял для этого.