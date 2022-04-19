Брянск, 19 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки госпитализировали восемь ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 90 человек.

(сс) Belova59 Анализы

Всего в Брянской области подтверждено 160 439 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 155 620 человек. Скончался от осложнений 3 931 пациент, в том числе четыре летальных исхода зарегистрировано за минувшие сутки.

Лаборатории региона провели 1 771 280 исследований на коронавирус.