Благовещенск, 19 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Амурской области после обрушения двух водонапорных башен исследовали на прочность все остальные подобные сооружения региона. Из 287 станций подъёма воды пять оказались в аварийном состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе правительства региона.

Висарик Водонапорная башня Лосиноостровская

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Чинить будут башни в сёлах Томское Серышевского района, Знаменка и Ромны Ромненского муниципального округа, Екатеринославка Октябрьского района, а также в городе Завитинск.

«Основная причина аварийного состояния башен — отсутствие надлежащего текущего ремонта крыш, емкостей, что приводит к появлению воды внутри башни и постепенному разрушению кирпичной кладки или бетона. Выход из этой ситуации – строительство станций второго подъёма воды», — отметил министр ЖКХ региона Алексей Тарасов.

Ещё четыре водонапорные башни не обследованы, их осмотрят в ближайшее время. Деньги на ремонты объектов выделят из резервного фонда региона через заявки на дополнительное финансирование. Глава региона Василий Орлов поручил решить этот вопрос максимально оперативно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в конце марта-начале апреля за неделю обрушились две водонапорные башни — в селе Ивановка и посёлке Новорайчихинск.