Москва, , 11:47 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлен 151 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 19 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 123 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 893 человека выздоровели после COVID-19.

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