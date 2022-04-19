Москва, 19 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Московской области благодаря реализации проектов по импортозамещению планируется создать более 7,1 тыс. новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

Сейчас в работе находятся 40 проектов по импортозамещению — в сферах машиностроения, химической промышленности, фармакологии, стройматериалов. В общем объёме инвестиции составят почти 50 млрд рублей.

Отмечается, что в Подмосковье уже реализован ряд проектов импортозамещения. В частности, производство средств личной гигиены АО «Хайдженик» в Видном, профессиональной косметики ООО «Новые технологии» в Протвине, осей для прицепной и полуприцепной техники ООО «Машиностроительный завод «ТОНАР» в Орехово-Зуеве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области начнут производить импортозамещающую продукцию для Минобороны РФ.

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