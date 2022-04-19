Донецк, , 11:47 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел из установок «Град» города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

В 11:20 с позиций в Красногоровке совершён обстрел Петровского района Донецка. По городу выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

В 11:25 из города Авдеевка обстреляна Ясиноватая. Боевики применили установку БМ-21 «Град», выпустив из неё четыре ракеты.