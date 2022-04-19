Мехико, , 11:46 — REGNUM Блок правящего Движения национального возрождения и его союзники одобрили реформу Закона о горнодобывающей промышленности, которая национализирует литий. Об этом пишет агентство EFE.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Решение было принято менее чем через сутки после провала конституционной реформы энергетического сектора, продвигаемой президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и вызвавшей споры в обществе.

Литиевая инициатива, также предложенная Лопесом Обрадором, объявляет разведку, эксплуатацию и использование лития общественно полезным делом. Также предусматривается отсутствие концессий и контрактов на разработку лития, поскольку это является исключительной ответственностью государства, которое создаст децентрализованный орган для этой цели.