Мехико, 19 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Блок правящего Движения национального возрождения и его союзники одобрили реформу Закона о горнодобывающей промышленности, которая национализирует литий. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Решение было принято менее чем через сутки после провала конституционной реформы энергетического сектора, продвигаемой президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и вызвавшей споры в обществе.

Литиевая инициатива, также предложенная Лопесом Обрадором, объявляет разведку, эксплуатацию и использование лития общественно полезным делом. Также предусматривается отсутствие концессий и контрактов на разработку лития, поскольку это является исключительной ответственностью государства, которое создаст децентрализованный орган для этой цели.