Стокгольм, 19 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. 19 апреля правительство Швеции представило в риксдаг весенний законопроект по бюджету на 2022 год. По словам политического обозревателя телеканала SVT Элизабет Марморштейн, в представленных исполнительной властью изменениях по принятому прошлой осенью бюджета ничего удивительного нет.

Стокгольм, Швеция

«Этот весенний бюджет ознаменован […] на Украине и последствиями пандемии. Это означает, что он более обширен, чем обычно», — делится первыми оценками Марморштейн.

«Были ли какие-то сюрпризы?» — спрашивает ведущая.

«Нет, я бы так не сказала. Этим утром пришло известие о том, что полмиллиарда будет добавлено к найму дополнительного персоналу в сфере здравоохранения, чтобы создать больше мест, это, вероятно, было новостью дня», — ответила Марморштейн.