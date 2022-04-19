Краснодар, 19 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Четыре новых детских сада планируется сдать в Краснодаре до конца 2022 года, сообщил 19 апреля в телеграм-канале глава администрации кубанской столицы Андрей Алексеенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«В этом году введём в эксплуатацию четыре детских сада. В данный момент, параллельно со строительством, запущена процедура их оснащения необходимым оборудованием. Ещё 16 объектов дошкольного образования будут завершены в 2023 году», — написал Алексеенко.

В общей сложности, добавил глава города, в Краснодаре ведётся строительство 20 детских садов на 4 885 мест.

«Задача — сделать так, чтобы ситуация с дефицитом мест в садиках исчезла», — уточнил Алексеенко.

Он уточнил, что процесс строительства находится на постоянном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Краснодаре завершено строительство новой школы на 1550 мест.